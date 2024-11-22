Meksika, Trump'ın Sınır Dışı Planlarına Hazır

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MEKSİKO, 22 Kasım (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın göreve gelir gelmez uygulayacağını söylediği göçmenlerin topluca sınır dışı edilmelerine karşı hazır olduklarını belirtti.

Sheinbaum perşembe günü düzenlenen olağan basın toplantısında, "Sınır dışı edilmeler olması durumunda Meksikalıları karşılayacağız, buna yönelik planımız var" dedi.

"Göçmenlere suçlu muamelesi yapılmasını" onaylamadığını ifade eden Sheinbaum," adalet kurumlarının bu nedenle temel hakları korumak için dünyanın her yerinde var olduğunu" söyledi.

Hükümet, sınır dışı edilme riski altındaki göçmenleri daha iyi korumak için ABD'deki Meksika konsoloslukları ağını güçlendiriyor.

Sheinbaum önümüzdeki günlerde kabinesini toplayarak Trump'ın ekibiyle görüşülmesi gereken göç, güvenlik, ticaret ve Meksika, ABD ve Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşması gibi ikili konuları gözden geçirecek.

Görevine 20 Ocak 2025'te yemin ederek başlayacak olan Trump, ABD-Meksika sınırından kayıtsız göçmen akışını durdurmak için önlemleri sertleştirme tehdidinde bulunmuştu.