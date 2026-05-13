Melania Trump Çin Ziyaretine Katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yapacağı ziyarete eşi Melania Trump'ın katılmayacağı bildirildi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Melania Trump'ın ofisinden yapılan açıklamada, "First Lady'nin bu kez seyahate katılmayacağı" belirtildi.

Melania Trump, ABD Başkanı'nın ilk iktidar döneminde, 2017'de Pekin'e yaptığı ziyarette yer almıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, aile yakınlarından Trump'ın oğlu Eric Trump ile eşi Lara Trump, ziyarette Başkan'a eşlik edecek.

Siyasi kurmayları ve iş dünyasından temsilciler katılacak

Trump, siyasi kurmayları ve Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle Çin'i ziyaret ediyor.

Bugün başlayacak ve 15 Mayıs'a kadar sürecek ziyarette Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray Müsteşarı Stephen Miller yer alacak.

Hazine Bakanı Scott Bessent da bugün Çin ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de yürütülen ekonomi ve ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket ederek heyete dahil olacak.

Ayrıca aralarında Tesla, Apple ve Nvidia'nın olduğu 17 Amerikan şirketinin patronları ve temsilcilerden oluşan iş heyeti de Trump'la birlikte Çin'e geliyor.

Trump'ın bugün Pekin'e ulaşması bekleniyor.