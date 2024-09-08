Melbourne'da Silah Fuarı Protestosu

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Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da halk, 11-13 Eylül'de düzenlenmesi planlanan silah fuarını protesto etti.

Yerel haber kaynaklarına göre, Melbourne'da dünyanın en büyük silah üreticilerinden bazılarına ev sahipliği yapacak silah fuarını protesto için halk sokaklara döküldü.

Bazı yolların kapanmasına neden olan protestocular, hükümetin silah üreticilerini fonlamasına karşı gösteri düzenledi.

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarını da protesto eden göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Daha büyük protesto bekleniyor

Silah fuarının başlayacağı 11 Eylül'de yaklaşık 25 bin kişinin fuarı protesto etmesi öngörülüyor, yetkililerin bununla ilgili çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.

Binden fazla polisin görev almasının beklendiği olası protestoda güvenlik güçlerinin silah araması yapma ve protestoculardan maskelerini çıkarmalarını istemek gibi özel yetkiler kullanabileceği kaydedildi.