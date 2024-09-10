Melbourne'de İsrail'e Silah Satışına Protesto - Son Dakika
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Melbourne'de İsrail'e Silah Satışına Protesto

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de hükümetin İsrail'e silah satışını protesto eden on binlerce kişi sokaklara indi. Savaş karşıtı göstericiler, Kara Kuvvetleri Savunma Fuarı'nın düzenlendiği alanda en büyük protesto gösterisini gerçekleştirdi. Avustralya'nın İsrail'e silah satmaması çağrısı yapılırken, fuar alanında geniş güvenlik önlemleri alındı.

10.09.2024 15:50
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Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de hükümetin İsrail'e silah satışını protesto eden on binlerce kişi sokaklara indi.

9newscom'un haberine göre, savaş karşıtı on binlerce gösterici cumartesiden beri Melbourne'de düzenlenen Kara Kuvvetleri Savunma Fuarı'nın düzenlendiği alanın etrafında son yılların en büyük protesto gösterisini gerçekleştiriyor.

Göstericiler, Avustralya'nın İsrail'e silah satmaması çağrısında bulunurken grubun sayısının on binleri bulması nedeniyle fuar alanının etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Eylemlerin devam etmesi ve katılımcı sayısının artması beklenirken Victoria eyaleti Hazine Bakanı Tim Pallas, söz konusu fuarın Gazze'deki olaylar öncesinde planlandığına işaret ederek, göstericiler nedeniyle binlerce polis ve vergilerle finanse edilen milyonlarca dolarlık emniyet imkanının seferber edildiğini kaydetti.

Protesto organizatörü Nathalie Farah ise basına yaptığı açıklamada, "Avustralya'nın suç ortağı olmamasını istiyoruz çünkü İsrail'e silah tedarik etmek uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

Eyalet Başbakanı Jacinta Allan ise Victoria'da "yıkıcı" davranışlara "yer olmadığını" söylerken, Yeşiller Milletvekili Gabrielle de Vietri protestoya katılmak için parlamentoya gitmeyeceğini ve silah fuarını protesto edenlerin yanında olacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melbourne'de İsrail'e Silah Satışına Protesto - Son Dakika

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