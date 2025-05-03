Melikgazi'de Trafik Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Melikgazi'de Trafik Güvenliği Eğitimi

Melikgazi\'de Trafik Güvenliği Eğitimi

Melikgazi Belediyesi, personeline trafik güvenliği eğitimi vererek farkındalığı artırmayı amaçladı.

03.05.2025 14:06
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Melikgazi Belediyesi, trafik kurallarına yönelik farkındalığını artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla personele yönelik trafik güvenliği eğitim düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesi ile Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime çeşitli birimlerden personel katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak kurum içi eğitimlere devam ettiklerini, personelin gelişmesi ve farkındalığının artması için eğitimler verildiğini ifade etti.

Trafik güvenliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemizde görev yapan her bir personelimizin bu konuda bilinçli olması, hem kendi güvenlikleri hem de hizmet sundukları vatandaşlarımız açısından büyük önem taşıyor. Trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, yaya önceliği, hız sınırları, emniyet kemeri kullanımı, servis ve belediye araçlarının güvenli sürüşü, kamu araçlarında güvenli ulaşım gibi konular ele alındı. Ayrıca simülatör araca binen personele kaza anında olabilecekler anlatılarak emniyet kemerinin önemi de gösterildi."

Kaynak: AA

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