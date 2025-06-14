Meloni'nin Orta Doğu Krizi Üzerine Görüşmeleri - Son Dakika
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Meloni'nin Orta Doğu Krizi Üzerine Görüşmeleri

14.06.2025 14:03
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İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu ile İran ve Gazze'deki insani durum hakkında görüştü.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Orta Doğu'daki krizi dünya liderleriyle telefonda görüştüğü ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya görüşmesinde İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ve ayrıca Gazze'deki sivillere insani yardım erişiminin sağlanmasının aciliyetini yinelediği bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki kriz dolayısıyla Başbakan Meloni'nin dün akşam ilgili bakanlarıyla bir toplantı yaptıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile soruna diplomatik çözüm için telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin iki turunun Roma'da yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "Başbakan Meloni, tüm muhataplarına, İran ile ABD arasında iki müzakere turuna ev sahipliği yaparak daha önce de yaptığı gibi, bu sonucu destekleyebilecek her türlü girişimi üstlenmeye İtalya'nın hazır olduğunu ifade etti." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Meloni'nin Netanyahu ile telefon görüşmesine ilişkin daha fazla detay verilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüşme sırasında, Başbakan (Meloni), İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah edinmemesini sağlamanın gerekliliğini paylaşırken, ABD'nin bir anlaşmaya varmak için yürüttüğü çabaların yine de başarılı olmasını umduğunu dile getirdi. Son olarak Başbakan Meloni, Gazze'deki sivil halka insani yardım erişiminin sağlanmasının aciliyetini bir kez daha yineledi."

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meloni'nin Orta Doğu Krizi Üzerine Görüşmeleri - Son Dakika

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