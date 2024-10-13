Meloni: UNIFIL'e Saldırı Kabul Edilemez - Son Dakika
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Meloni: UNIFIL'e Saldırı Kabul Edilemez

İtalya Başbakanı Meloni, Netanyahu'ya UNIFIL'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu iletti.

13.10.2024 18:46
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'ya Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerine saldırmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Başbakan Meloni, UNIFIL'in İsrail silahlı kuvvetleri tarafından saldırıya uğramasının kabul edilemez olduğunu yineledi ve misyonun bölgesel istikrara katkıda bulunmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yetkisi doğrultusunda hareket ettiğini hatırlattı. UNIFIL personelinin güvenliğinin her zaman garanti altına alınmasının mutlak gerekliliğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Başbakan Meloni'nin, 1701 sayılı BMGK kararının tam olarak uygulanması yoluyla İsrail-Lübnan sınırının istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunulabileceği ve yerinden edilen insanların evlerine dönüşünün garanti altına alınabileceği konusunda İtalya'nın taahhüdünü yinelediği de kaydedildi.

Başbakanlık açıklamasında, Meloni'nin görüşme sırasında, bölgesel bazda gerilimi düşürme konusunda çalışmanın aciliyetinin altını çizdiği ve G7 Dönem Başkanı olarak İtalya'nın bu yönde çalışmaya hazır olduğunu yinelediği aktarıldı.

İsrail'in bu hafta içinde UNIFIL'e ait bazı üs ve gözlem kulesini hedef alması üzerine, misyonda 1000 kadar askeri bulunan İtalya tepki göstermişti. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, aynı gün İsrail'in Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Güney Lübnan'da yaşananlara dair kendisini sert şekilde ikaz ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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