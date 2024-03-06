Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anayasa Mahkemesi kararını eleştirdi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anayasa Mahkemesinin (AYM) kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyi "eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı" gerekçesiyle iptaline ilişkin, "Hükümet yetkililerinden kamu görevlileri arasında anbean artan olumsuz tartışmalara, oluşan kaosa son verecek, halen yürürlükte olan toplu sözleşme hükümlerinin özerkliğine dayanarak uygulamaya devam edileceğine dair açıklama bekliyoruz." dedi.
Yalçın, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, toplu sözleşme ikramiyesini düzenleyen mevzuatın, sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi amacıyla getirildiğini ve toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 538 lira olarak belirlendiğini anlattı.
Kamu görevlisi sayısının yüzde 2'sini üye kaydedemeyen sendikaların üyelerine ise ayda 190 lira toplu sözleşme desteği ödenmesinin kararlaştırıldığına işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:
"Ancak CHP'nin basiretsizliğinin bir sonucu olarak, ilgili mevzuat hükmünün tamamının iptaline yönelik başvurusu, Anayasa Mahkemesinin de uluslararası hukuk normlarına aykırı ve önceki hükümleriyle tamamen çelişen kararı sonucunda, yıllarca mücadelesini verdiğimiz toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin fıkra iptal edilerek toplu sözleşmede masada kararlaştırdığımız ilave ödemeyi tartışmaya açan, farklı yorumlar yapılmasına sebebiyet veren bir garabete neden olunmuştur."
Kararın yayınlandığı tarihten itibaren sendika üyesi bütün kamu görevlilerinin aylık sadece 190 lira toplu sözleşme desteği alacağı yönünde yorumlar bulunduğunu dile getiren Yalçın, bu yorumun, "2 milyon 150 binden fazla memurun kazanımlarının CHP eli ve Anayasa Mahkemesi kararı ile yok edilmesi, aylık 345 lira paranın ceplerinden çekilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.
Yalçın, "Neye, nasıl iptal davası açacağını bile bilmeyen, ana muhalefet partisi sıfatıyla sahip olduğu yetkiyi etrafı kırıp dökerek zarar vermekte kullanan sorumsuz muhalefetin oluşturduğu hak kayıpları ve mağduriyetler artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Ancak sorumsuzluğun bir diğer tarafı da dava açanlar kadar açılan davaya bakan Anayasa Mahkemesi üyeleridir." dedi.
Kararın "garabet" olduğunu öne süren Yalçın, şunları kaydetti:
"CHP'nin basiretsizliği, Anayasa Mahkemesinin mesnetsiz ve yanlış kararı nedeniyle memurların mağduriyetine sebep olacak hatalı yorumlara kapı aralanmasın, CHP'nin eli, Anayasa Mahkemesi kararıyla memurun cebinden para çekilmesin.
Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere hükümet yetkililerinden kamu görevlileri arasında anbean artan olumsuz tartışmalara, oluşan kaosa son verecek, halen yürürlükte olan toplu sözleşme hükümlerinin özerkliğine dayanarak uygulamaya devam edileceğine dair açıklama bekliyoruz. Bu mağduriyetin bir an önce önüne geçilsin."
Son Dakika › Güncel › Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anayasa Mahkemesi kararını eleştirdi - Son Dakika
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