Memur-Sen Karabük Şubesinden kamu toplu sözleşmesine ilişkin açıklama
Memur-Sen Karabük Şubesinden kamu toplu sözleşmesine ilişkin açıklama

13.08.2025 15:33
Memur-Sen Karabük Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Karabük Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Pankart ve dövizlerle Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi'nde bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Memur-Sen Şube Başkanı Zeki Öz, gelirde adalet, ücrette denge istediklerini söyledi.

Kamu işvereninin dün açıkladığı teklifinde 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam önerisinde bulunduğunu anımsatan Öz, "Ne geçen iki yılın reel kayıplarını gideren ne de gelecek kaygısını ortadan kaldıran bu teklifin memurun hangi sorununu çözmek için hazırlandığını anlamış değiliz. Kamu işvereninin bu teklifi, memurun yaşadığı zorlukların görülmediğini ya da görmezden gelindiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öz, bu teklifi adalet ve hakkaniyetten uzak gördüklerini ifade ederek, "Kamu personeli arasındaki ücret dengesini bozacak, iş barışını örseleyecek bu garabeti reddediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunu yok sayan, Türkiye Yüzyılı'na yakışmayan bu ciddiyetsizliği reddediyoruz." dedi.

Uzlaşmadan yana ve sorunların masada çözülmesinden taraf olduklarını vurgulayan Öz, kamu işvereninin yeni teklifle refah payı, taban aylığa zam ve enflasyon gerçekliğine uygun oransal zamlarla beklentileri karşılaması, ücret dengesini düzeltip iş barışını sağlaması gerektiğini anlattı.

Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamuda çalışanlar arasında ücret dengesi konusundaki kriterinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek, "Toplu pazarlığa uygun olmayan, içinde taban aylığa zam ve refah payı olmayan bu gayriciddi teklifi elimizin tersiyle itiyor, kamu işverenini ciddiyete davet ediyoruz. Biz kamu görevlileri olarak hakkımızı alana kadar bütün sendikal araçları ve demokratik eylem hakkımızı kullanarak haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Memur, Kamu

