Menderes Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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Menderes Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Sağlayacak

Menderes Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği sağlayacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere bin liralık kırtasiye yardımı yapılacak.

02.09.2024 12:41  Güncelleme: 13:08
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği sağlanacak. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla başlattığımız desteklerimize devam edeceğiz" dedi.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar ile 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitimine destek kapsamında kırtasiye yardımında bulunulacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yapılacak bin liralık kırtasiye desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 2-13 Eylül arasında başvuru yapabilecek.

"Öğrencilerimizin yanındayız"

Eğitime yönelik desteklerin süreceğini kaydeden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Tüm gayemiz çocuklarımızın eşit şartlar altında eğitim almasını sağlamak. Elimizdeki imkanları da bu amaç doğrultusunda en iyi şekilde kullanıyoruz. Bu kapsamda başlattığımız kırtasiye desteğinden ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz belediyemize başvuru yaparak faydalanabilirler. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla başlattığımız desteklerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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