Menderes Belediyesi Sahil Bölgesini Turizm Sezonuna Hazırlıyor

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(İZMİR) - Menderes Belediyesi, sahil bölgesini turizm sezonuna hazırlamak için çalışmaları hızlandırdı. Çevre düzenlemesi kapsamında ot temizliği ve ile tabela, yönlendirme ve uyarı levhalarında yenileme çalışmaları yapılırken, ilaçlama çalışmaları da devam ediyor.

Temizlik işleri müdürlüğü ve park bahçeler müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ot temizliği ile haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü ekipleri tarafından ise tabelalar yenileniyor. Tüm sahil bölgesinde eskiyen tabelalar sökülerek yerine yenileri yapılıyor. Uyarı tabelaları düzenlenerek daha okunaklı hale getiriliyor.

"Turizm bölgemiz bizim gözbebeğimiz"

Çalışmalarla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek şunları söyledi; "Sahil bölgemiz için özel ve özenli bir çalışma yürütüyoruz. Yaklaşan yaz sezonu ile birlikte oluşabilecek haşere yoğunlaşmasına karşı önlemlerimizi alıyoruz. Tabelaları da yenileyerek vatandaşlarımız için daha faydalı hale getirdik. Sahil bölgemizde çalışmalarımız devam edecek. Turizm bölgemiz bizim gözbebeğimiz. Bölgemize en iyi şekilde bakıp hak ettiği ilgiyi göstereceğiz. Turizm bölgemizi cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."