Menteşe Belediyesi'nden Öğrencilere Robotik ve Kodlama Eğitimi

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(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi'nin ortaokul ve lise öğrencileri için yaşama geçirdiği robotik ve kodlama eğitimleri başlıyor.

Menteşe Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin teknolojik bilgi birikimini artırmak için robotik ve kodlama eğitimleri düzenliyor. Kurslara katılım sağlamak isteyen öğrenciler, başvurularını en geç 31 Ekim 2024 Perşembe gününe kadar Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi'ne şahsen veya görseldeki QR kodu okutarak yapabilecek.

Kontenjanla sınırlı eğitim kurslarında öğrencilere ücretsiz olarak robotik uygulamalardan 3D yazıcı kullanımına kadar geniş bir yelpazede eğitim sunulacak.