Menteşe'de Arıcı Yangını Atlatmayı Başardı - Son Dakika
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Menteşe'de Arıcı Yangını Atlatmayı Başardı

Muğla Menteşe'de yangınla mücadele eden arıcı Mustafa Şahin, kovanlarını kurtarmayı başardı.

22.09.2024 12:16
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 32 yıllık arıcı Mustafa Şahin, 7 Eylül'de çıkan ve 3 günde kontrol altına alınan yangından kovanlarını kurtarmayı başardığını söyledi.

Türkiye'deki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da hasat başlamadan yaşanan orman yangınları bal üreticilerinin hasat çalışmalarını etkiliyor.

Muğla'da 7 Eylül'de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, gece boyunca Akük, Sarnıç ve Zeytinköy mahalleleri arasında kalan bölgeler ile Kartal Kanyonu'nun ulaşımın olmadığı noktalarında etkili oldu.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 250 hektar orman ve ziraat alanının yanı sıra 800 arı kovanı da zarar gördü.

Yangının başlamasıyla birlikte bölgede 300 arı kovanı bulunan Muğlalı arıcı Mustafa Şahin de hasada hazırladığı kovanlarını cansiparane mücadeleyle kurtardı.

"Arıcılar mutlaka yanında yangın tüpü taşısın"

Şahin, AA muhabirine, 32 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, yangının başlamasıyla arıların yanına geldiğini söyledi.

Yangının yayılmasıyla kovanlarını kurtarmak için çalışma yaptığını belirten Şahin, "Alevler yaklaşınca yangın tüpü, çalı ve tırmıkla önleme çalışması yaptım. Yangında arıların etrafındaki ormanlık ve zirai alanlar yandı ama kovanlarım zarar görmedi. Kovanların etrafındaki tüm orman ve zirai alan yandı ama ben arıları kurtardım. Arıcılar birkaç yıldır yangın tüplerini yanında taşıyor. Arıcılar mutlaka yangın tüpü taşısın. Yaşanan orman yangınları nedeniyle bir iki yıldır hasattan etkilendik ama bu yıl iyi bir hasat yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Şahin, arıcılara ve vatandaşlara özellikle bu mevsimlerde ormanlık alanlarda ateş yakmaması çağrısında bulundu.

Arıcılardan gittikleri yerde yaktıkları körüğü söndürmeleri için su bulundurmalarını isteyen Şahin, su, tırmık ve yangın tüplerinin arıcılar için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Sarnıç Mahallesi Muhtarı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğinin ikinci başkanı Yılmaz Kaya ise yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü ve yaklaşık 6 saatte 250 hektar alanın zarar görmesine neden olduğunu kaydetti.

Ekiplerin bölgede canla başla çalıştığını anlatan Kaya, "Yangında 800 arı kovanı ile 3 bin 500 zeytin ağacı yandı. Mahallemizdeki yüzde 40 basra böceği (çam ağacının özsuyuyla beslenen bir böcek türü) bulunan alan ???????yok oldu. Burada da yangın tüpü olmasaydı 300 kovan yanacaktı. Bölgemizde çok sayıda arıcı var. Arıcılarımız mutlaka yanında yangın tüpü bulundursun. Kovanların etrafındaki otları temizlesin." ifadesini kullandı.

Yangında ormanlık alan ve tarlaların zarar gördüğünü bildiren Kaya, bu yıl önceki yıllara oranla bölgedeki bal hasadında yüzde 30 civarında artış beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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