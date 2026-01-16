Akbük'ün Doğal Gölgesi Korundu... Devrilen Ağaç Yerine Dikildi

(MUĞLA) - Menteşe Belediyesi ekipleri, Akbük Plajı'nda devrilen sakız ağacını, dokusuna zarar vermeden yeniden yerine dikti.

Menteşe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akbük sahil şeridinde devrilen sakız ağacı için kurtarma çalışması başlattı. Özellikle yaz aylarında plajı kullanan vatandaşlar için doğal gölge alanı oluşturan ağaç, ekiplerin titiz çalışmasıyla koruma altına alındı. Ağacın kök ve gövde yapısının zarar görmemesi adına, iş makinesi yerine insan gücü ve halat sistemlerinin kullanıldığı operasyonda, ağaç bulunduğu noktada yeniden ayağa kaldırıldı. Kökleri toprakla buluşturulan ağaç, can suyu verilerek kurtarıldı.