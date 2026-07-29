Mera Husumeti Kanlı Bitti

AKSARAY'da Ahmet Ç. (25), mera yüzünden husumetli olduğu komşusu Mehmet (30) ve Merve Esgi (30) çiftine çocuklarının gözü önünde tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Merve Esgi ağır yaralanırken, şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Olay saat 20.30 sıralarında Eskil ilçesi Kaputaş köyünde meydana geldi. Mehmet Esgi, beraberinde eşi Merve Esgi ve 3 çocuğu ile birlikte ilçeye gitmek için evlerinden çıktıkları sırada aralarında mera yüzünden husumet bulunan komşusu Ahmet Ç., önlerini kesti. Elinde tüfek bulunan Ahmet Ç., çocuklarının gözü önünde Mehmet ve Merve Esgi çiftine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına ve eline isabet ettiği Merve Esgi, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yaralı kadın, yakınları tarafından araçla Eskil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların ilk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Ahmet Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.