Merkezefendi Belediye Meclisi, 2027 bütçesini 4 milyar 650 milyon TL olarak onayladı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda 2027 yılı tahmini bütçesi, 4 milyar 650 milyon TL olarak kabul edildi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemize ve hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlanan 2027 yılı bütçemiz hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Doğan'ın başkanlığında toplanan mecliste 18 madde gündemde yer aldı. Toplantıda, 2027 Yılı Performans Programı ile 2027 Yılı Bütçe tasarısı da görüşüldü.

Bütçe tasarısı müdürlük nezdinde oylamaya sunularak karara bağlandı. Performans programı ve Merkezefendi Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

Merkezefendi Belediyesi'nin 2027 yılı tahmini bütçesi 4 milyar 650 milyon TL olarak belirlendi.

"İLÇEMİZE VE HEMŞEHRİLERİMİZE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Doğan, 2027 yılı bütçesinin Merkezefendi'ye hayırlı olmasını diledi. Doğan, "Merkezefendi olarak her geçen gün büyüyoruz. Yeni tesisler, yeni işler yapıyoruz. İlçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek, hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri hayata geçirmek bizim için çok önemli. Yeni bütçemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.