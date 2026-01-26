Merkezefendi Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Eğlenceli Dokunuş - Son Dakika
Merkezefendi Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Eğlenceli Dokunuş

26.01.2026 15:36  Güncelleme: 17:03
Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Karne Şenliği', yarıyıl tatiline giren çocuklara iki gün boyunca eğlenceli anlar yaşattı. Şenlikte tiyatro oyunları ve çeşitli aktivitelerle çocuklar tatilin tadını çıkardı.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlenen "Karne Şenliği" iki gün boyunca çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 24-25 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Karne Şenliği'nde; Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde" ile "Piyonlar" adlı tiyatro oyunları minik izleyicilerden ilgi gördü.

Gün boyunca düzenlenen yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli eğlenceli aktivitelerle çocuklar, tatilin ilk günlerinde mutlu anlar yaşadı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan da şenliğe katılarak çocukların mutluluğunu paylaştı. Miniklerle birlikte boyama yapan, oyunlara eşlik eden ve etkinlik alanını gezerek çocuklarla sohbet eden Doğan, ailelerle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: ANKA

