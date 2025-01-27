Merkezefendi Belediyesi'nden Sömestr Futbol Turnuvası

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi, yarıyıl tatiline özel Sömestr Futbol Turnuvası düzenliyor. İlk aşamanın bittiği turnuvada, dereceye giren öğrencilere ödül olarak kitap ve kupa verildi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilerin yarıyıl tatil dönemindeki zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmesi amacıyla Belediye, Sömestr Futbol Turnuvası düzenliyor. 2015 ve 2016 doğumlu sporcuların olduğu takımların yer aldığı iki kategoriden oluşan turnuvanın ilk aşaması sona erdi.

2015 doğumlu sporculardan oluşan futbol okulları ve spor kulüplerinin gerçekleştirdiği turnuvada dereceye giren sporculara ödül olarak madalya yerine kitap okumalarına teşvik olması amacıyla kitap ve kupa verildi. Merkezefendi Belediyesi Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri'nde oynanan maçlarda rekabet eden genç futbolcular ve aileleri keyifli vakit geçirdi. Dereceye giren sporcuların olduğu futbol okulları ve spor kulüplerine ödüllerini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan takdim etti.

2016 doğumlu sporculardan oluşan futbol okulları ve spor kulüpleri 28-31 Ocak arasında sahada olacak. 2016 doğumlu sporcuların olacağı maç, Merkezefendi Belediyesi Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri'nde oynanacak.