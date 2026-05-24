Merkezefendi'de Kurban Kesim Noktaları Açıklandı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde hizmet verilecek kurban kesim noktalarını açıkladı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde bayramın mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

Merkezefendi'de Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde kurban kesim yerleri belirlendi. Buna göre; Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Karaman Kapalı Pazar Yeri, Barbaros Kapalı Pazar Yeri, Servergazi Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Babadağ TOKİ Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri, Yenişehir Kapalı Pazar Yeri ve 1200 Evler Kapalı Pazar Yerleri'nde küçükbaş kurban kesimi yapılacak.

Belirlenen noktalarda vatandaşın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurban kesim işlemlerini gerçekleştirebilmesi için tüm tedbir ve önlemler alındı. Kurban kesim alanlarında kasap, zabıta ekipleri ve görevli personel hazır bulunacak. Ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara yardımcı olacak. Kesim işlemlerinin sona ermesinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kesim alanlarında temizlik işlemini gerçekleştirecek.

Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Çağrı Merkezi ekipleri de bayram boyunca görevlerinin başında olacak.