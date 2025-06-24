Merkezefendi\'de Yangın Söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarihi Kaleiçi Çarşısı 475 Sokak'ta, alt katı züccaciye dükkanı, üst katları depo olarak kullanılan 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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