Mersin Aydıncık'ta denize düşen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Aydıncık ilçesinde Yenikaş mevkisinde şarampole devrilen beton mikseri denize düştü; sürücüsü yaşamını yitirdi. Ekiplerin arazide hareketsiz bulduğu sürücünün öldüğü belirlenirken beton mikserinin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize düşen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Onur Kara'nın (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Mersin- Antalya kara yolunun Yenikaş mevkisinde şarampole devrildi.
Eğimli arazide yuvarlanan araç, denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede araştırma yapan ekipler, arazide hareketsiz yatarken bulunan Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Beton mikserinin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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