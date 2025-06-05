Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Şehit Aileleri ile Bayramlaştı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Mersin Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ile bayramlaştı. Seçer, şehitlik programının ardından; İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Mersin Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ve ardından da kent protokolüyle bayramlaştı. Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene, Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tugˆamiral Ali Tuna Baysal, milletvekilleri, şehit aileleri, gaziler ve kent protokolü katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından şehitler için Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua edildi. Başkan Seçer ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit aileleri ile bayramlaştı. Seçer, şehitlik ziyaretinin ardından programa katılan kent protokolü ile de bayramlaştı.

"Bu vatan, şehitlerimiz sayesinde birliğini ve bütünlüğünü koruyor"

Ziyaretin ardından konuşan Başkan Seçer, "Şehitlerimizin aileleriyle bayramlaştık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatana katkıları çok büyük. Onların sayesinde bu vatan birliğini ve bütünlüğünü koruyor. İnşallah biz de yaptığımız hizmetlerle vatanımızı en güzel şekilde çocuklarımıza, torunlarımıza teslim edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız" dedi.

Kentte yaşayan yurttaşların da Mersin'e tatile gelecek yurttaşların da rahat bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Seçer, "Mersinli vatandaşlarımız ve misafirlerimiz kentimizde bayramlarını huzurlu bir şekilde geçirecekler. Biz her türlü önlemimizi aldık. Kent genelinde 6'sı mezbaha, 17'si mobil kesim ünitesi olmak üzere 23 noktada vatandaşlarımıza ücretsiz kurban kesim hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

"Bu bayramda temizlik son derece önemli, vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz"

Seçer, Kurban Bayramı için en önemli konulardan birinin de temizlik ve hijyen olduğunu sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Seçer, "Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Hem bizim hem de ilçe belediyelerinin kurban kesim yerleri var. Vatandaşlarımız kurban kesimlerini bu noktalarda hijyen şartları ve kurallarına uygun gerçekleştirirlerse hem çevre sağlığı açısından son derece iyi olur hem de nizami bir kesim yapmış olurlar. Lütfen kurban sakatatlarını çöp konteynerlerine, sokaklara, kaldırım kenarlarına atmayın. Bu bize hem kirlilik hem de sinek oluşumu gibi ciddi problemler yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"Çevre koruma ekiplerimizin çalışmaları bayram boyunca devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini kaydeden Seçer, "Biz de bayram boyunca temizlik konusuna çok özen göstereceğiz. Birimlerimiz, ilçe belediyelerimizin de kesim yaptığı bölgelerde temizlik konusunda destek olacaklar. Çevre koruma ekiplerimiz tüm şehir genelinde çalışmalarını bayram boyunca devam ettirecek" dedi.

Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle ulaşımın bayram boyunca ücretsiz olduğunun bilgisini de paylaşan Seçer, "Ayrıca belirli noktalardan merkez mezarlıklarımıza servislerimiz olacak. Mezarlıklarımız bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi. Vatandaşlarımızın mezarlıkları ziyaretinde ekiplerimiz onlara eşlik ediyor ve her türlü kolaylaştırıcı hizmeti sunuyor" ifadesini kullandı.

Vatandaşların, Kurban Bayramı bağışlarını Belediye'nin resmi web sitesinden yapabileceğini kaydeden Seçer, "Vatandaşlarımız; Mersin Büyükşehir Belediyemizin 'birizberaberiz.org' adresinden dijital ortamda 25 bin TL kurban parası ödeyerek ya da kilogramla et bağışı yaparak bizim Aşhanemize katkıda bulunabilirler. Aşhanemizde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek üretimlerimiz oluyor. Onlara bir destek vermiş olurlar" dedi.

Alo 185, Kurban Bayramı'nda da vatandaşların hayatını kolaylaştıracak

Bayram boyunca vatandaşların 'Alo 185' çağrı merkezine ulaşabileceğini vurgulayan Seçer, "Vatandaşlarımız, bayram boyunca oluşacak herhangi bir sıkıntı ve sorunu çok daha hızlı çözebilmeleri için Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden belediyemize ve iştiraklerimize ulaşabilecek" dedi. Büyükşehir ekiplerinin bayram boyunca çalışmalarına devam edeceğini tekrar hatırlatan Seçer, vatandaşlara seslenerek, "Lütfen çevremizi temiz tutalım. Sizlerin de desteğiyle tertemiz bir Mersin'de, mis gibi bir ortamda güzel bir bayram geçirmek istiyoruz. Kurban Bayramı'nızı kutluyorum, tüm insanlığa huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Seçer daha sonrasında ise kent protokolü ile bayramlaştı

Seçer, şehitlik programının ardından protokol üyeleri ile birlikte; İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.