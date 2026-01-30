Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Halk Kart" ve "Öğrenim Yardımı" Ödemelerini Hesaplara Yatırdı - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Halk Kart" ve "Öğrenim Yardımı" Ödemelerini Hesaplara Yatırdı

30.01.2026 16:30  Güncelleme: 17:55
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ocak ayı ödemeleri kapsamında Halk Kart sahibi 7 bin 158 yurttaşa toplam 9 milyon 678 bin TL, 8 bin 674 öğrenciye ise 21 milyon 502 bin 400 TL destek sağladı. Destekler, dar gelirli yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart'ın ocak ayı tutarları ile 2025-2026 öğrenim yardımının 3'üncü taksitini hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal politika hizmetleri ile yurttaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, ocak ayı ödemeleri doğrultusunda Halk Kart sahibi 7 bin 158 yurttaşın hesabına toplam 9 milyon 678 bin TL, 8 bin 674 öğrencinin hesabına ise toplam 21 milyon 502 bin 400 TL yatırdı. Büyükşehir; ön lisans eğitimi alan 3 bin 17 öğrenciye kişi başı bin 300 TL 4 yıllık fakültelerde okuyan 5 bin 39 öğrenciye kişi başı 3 bin TL, 5 yıllık programlarda eğitim alan 205 öğrenciye kişi başı 3 bin 200 TL ve 6 yıllık programlarda öğrenim gören 413 öğrenciye kişi başı 4 bin 200 TL destek sağladı.

Verilen destekler yurttaşlara rahat bir nefes aldırıyor

Büyükşehir, temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin temin edilmesi amacıyla hem dar gelirli yurttaşlara destek sağlanıyor hem de alışveriş yapılan anlaşmalı yerel market ve bakkallar desteklenerek kent ekonomisine katkı sunuyor. Halk Kart'ın ocak ayı ödemeleri kapsamında 3 bin 558 yurttaşın hesabına bin TL, 3 bin 600 yurttaşın hesabına ise bin 700 TL olmak üzere, 7 bin 158 kişinin hesabına toplam 9 milyon 678 bin lira yatırıldı.

