Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hizmete Açtığı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, 1 Yaşında

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iklim ve çevre bilincinin artırılması amacıyla çocuklara ve gençlere armağan ettiği Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin 1. yılına özel 1. Mercan Bilim Şenliği düzenlendi. Kent genelinden birçok okulun yer aldığı şenlikte öğrenciler gün boyu süren birbirinden farklı iklim ve çevre temalı atölyelere katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iklim ve çevre bilincinin artırılması amacıyla açtığı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi 1. yaşını kutladı. 1 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılında çocuklara ve gençlere armağan edilen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ilk yaşını kutlarken 100 bininci misafirini de ağırladı. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi koordinesinde merkezin 1. yılına özel 1. Mercan Bilim Şenliği düzenlendi. Şenlikte; Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'i temsilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı yer alırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile kent genelinde çok sayıda okuldan öğrenci ile öğretmenleri şenliğe katıldı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi doğum gününü çocuklarla kutladı

Şenlikte açılış konuşmalarının ardından pasta kesim töreni yapıldı. 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin kısa süre önce duyurduğu ve okulların katıldığı "İklim Değişikliğine Hayal Dünyan ile Dur De" ve "Hayalindeki Uzay" temalarında gerçekleştirilen resim yarışmasının ödülleri, sahiplerine verildi. Genç yeteneklere ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı verdi. Etkinlikte, sahne ve robot şovlarıyla çocuklar atölyelere eğlenceli bir giriş yaptı.

Öğrenciler, merkezin dış alanına kurulan alanda; güneş gözlemi, mikroskop ile mikroplastik ve protozoa incelemesi, VR gözlük, yanardağ deneyi, WEX robot sergisi, 3D kalem etkinlikleri, STEM, Ben Maker ile ahşap şekillendirme, şişen balon deneyi, rüzgar gülü yapımı gibi gün boyu süren birbirinden farklı iklim ve çevre temalı atölyelere katıldı.

"Bilim Merkezi'ni mutlaka gezin"

Şenlikte Başkan Vahap Seçer'in selamını ileterek konuşmasına başlayan Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı, "Belediye Başkanımız Vahap Seçer sizlerin çalışkan, aklı başında, mutlaka kendilerine verilen görevleri yerine getiren akıllı çocuklar olmanız için çok büyük çaba sarf ediyor. Burayı mutlaka iyi gezin çocuklar. Bilim Merkezi'nin, deneylerin, gözlem evlerinin tadını çıkarın. Yine gelin ve çalışkan çocuklar olarak siz de büyüdüğünüz zaman böyle yerler açın. Sizin de çocuklarınız böyle güzel yerlere gelsin. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

"Projemizin karşılığını aldığı dolu dolu bir yıl geçirdik"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi koordinatörü Duygu Ezici, "Projemizin karşılığını aldığı dolu dolu bir yıl geçirdik. Bugün, iç etkinliklerimizi dışa taşıdığımız bir gün. Deneylerimizi çocuklara dışarıda deneyimletiyoruz. Yanardağ deneyleri, VR gözlüklerimiz, 3D kalemlerimiz ve benzeri birçok deneyimiz var. Hem açılış yıl dönümümüz hem de 100 bin misafir sayısına ulaşmamız vesilesiyle bir pasta kestik ve dolu dolu bir gün geçirdik. BİLSEM'lerin ve okulların sergi ve deneyleri mevcut. İç alanımızda planetaryum gösterimlerimiz var. Bizler için çok keyifliydi. Bundan sonrası için temennimiz nice yaşlara ve nice 100 binlere diyoruz" diye konuştu.

Şenliğe katılan öğrenciler, şunları söyledi:

-Tuğçe Çebi: "Hayalimizdeki uzayı yapacaktık, kendimize özgü olacaktı. Ben de Google'dan bakmak yerine kendim özgün yapmak istedim. Doğru renkli olursa kazanacağımı düşündüm. Daha önce de annemle gelmiştim. Mercan'ı görmeyen çocukların gelip görmesi gerekiyor. Hiç sıkılmazlar. Tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli bir yer."

-Sedat Kaplan: "Burası bence hem çocukların hem yetişkinlerin uğraması gereken bir yer. Bilim ve teknolojiye haberdar olan bir yer. Buraya gelen bir çocuk hem bilim hem teknoloji öğrenir. İçeride daha çok ileri teknolojiye ait nitelikli eşyalar var. Bugün Mercan'ın 1. yılını beraber kutladık. Deney şovları, atölye çalışmaları oldu. Biz de onlara katıldık. İyi ki Mercan gibi bir yer var."

-Şakir Berat Sağlam: "Güneşe baktık. Güneşimiz olmasaydı sabah olmazdı. Mevsimlerimiz olmazdı. Hep gecede kalırdık. İlk defa güneşe bakabildim. Mercan'a ilk gelişim. Başkanımız iyi ki Mercan'ı açmış. Çocuklara çok güzel bir hediye. Teşekkür ederiz."

-Zeynep Güçlü: "İlk başta yüz boyama yaptık. Biraz gezdik ve 3D kalemle şekiller yaptım. Atölyeleri gezdim. Benim buraya gelince bilime ilgim arttı. İlk defa geliyorum hep de gelmek isterim."

-Yekta Taşkent: "Mercan Bilim Merkezi'ndeyim. Çocuklara bilim öğretiyorlar. Deneyleri gösteriyorlar. Sonra ne yapmamız gerektiğini anlatıyorlar. Deney düzeneklerini gördük. Deney şovu güzeldi. Mercan'ın 1. yılı kutlu olsun."

-Miraç Necati Aydın: "Bilimle ilgili şeyler gördük. İlk defa geliyorum. Bilimsel deney şovu yaptılar, beğendim. Arkadaşlarımla atölyeleri de gezdim."