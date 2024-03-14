Mersin\'de 26 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Mersin'de polisin operasyonunda 26 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada 26 düzensiz göçmen yakalanmış, 3 organizatör tutuklanmıştır." denildi.
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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çekici ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da başlayacak olmak üzere jandarma ve polisimizin, trafik asayiş ekiplerinin yüz tanımalı yaka kamerası kullanacağını açıkladı. Yerlikaya, Türk milletinin cesareti ve doğru iş yapma isteğini vurgulayarak, hataların düzeltilmesi ve başarıların takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar ve terörizmin finansmanının engellenmesi konusunda da bilgi verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, burada Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile görüşerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Karaaslan, Cumhur İttifakı adaylarının birlikteliklerinden aldıkları güçle sahada aktif olduklarını ve sadece seçim dönemlerine sıkışmayan bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti. Ayrıca, 19 Mayıs ilçesinin şanslı olduğunu ve Osman Topaloğlu'nun sürekli halkla bir arada olduğunu ve sorunları dinleyip çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç, babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynarken kazara yaralandı. Yaralı genç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve gençin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Erbaş, İslam ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşunun Müslümanların vahdetine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni bir uluslararası inisiyatife ihtiyaç olduğunu belirterek, dünyanın yeni bir hukuk ve ahlakın inşasına muhtaç olduğunu ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulamasına Başkentliler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Üçüncü gününde toplam 5 ton 279 kilogram et satıldı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilçedeki hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık emekçilerini çiçek hediye ederek kutladı. Başkan Dutlulu, yeni devlet hastanesi için destek sözü verdi.
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