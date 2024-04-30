Mersin'de 7 aracı kundaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 7 aracı kundaklayan şüpheli yakalandı

Mersin\'de 7 aracı kundaklayan şüpheli yakalandı

Mersin'de 7 ayrı aracı kundakladığı belirlenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zanlının terör iltisaklı olduğu ve araç kundaklama düzeneği hazırlarken suçüstü yakalandığı belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının bir aracı düzenek yardımıyla kundakladığı görüldü.

30.04.2024 12:06
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Mersin'de 7 aracı kundakladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 ayrı kundaklama olayının failinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yürütülen çalışmalarla zanlının Y.A. olduğu tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Mersin'imizde 7 ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen terör iltisaklı şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda araç kundaklama olaylarında kullanılan düzeneği hazırlarken suç üstü yakalanmıştır. Düzenek yapımında kullanılan malzemelere el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, zanlının, 27 Nisan'da gece saatlerinde bir aracı düzenek yardımıyla kundakladığına ilişkin anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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