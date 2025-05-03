Mersin'de Alışveriş Merkezinde Asma Tavan Çöktü! - Son Dakika
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Mersin'de Alışveriş Merkezinde Asma Tavan Çöktü!

Mersin\'de Alışveriş Merkezinde Asma Tavan Çöktü!

Mersin'de ayakkabı mağazasında asma cam tavanın çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

03.05.2025 19:11
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Mersin'de bir alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasının asma cam tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde ayakkabı mağazasının asma cam tavanı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesiyle, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asma tavanın çökmesi sonucu yaralanan mağazadaki biri çocuk, 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası mağaza tedbir amacıyla kapatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Alışveriş Merkezinde Asma Tavan Çöktü! - Son Dakika

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