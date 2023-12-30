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Mersin'de Arkadaşını Tabancayla Vuran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Arkadaşını Tabancayla Vuran Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan olayda, M.Ö. isimli şüpheli, tartıştığı arkadaşı Ali Yaşlı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Mersin\'de Arkadaşını Tabancayla Vuran Şüpheli Tutuklandı
30.12.2023 - 17:16,
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MERSİN'in Mut ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ali Yaşlı'yı (22) tabancayla vurup öldüren M.Ö. (21), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Mut ilçesi Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. ile arkadaşı Ali Yaşlı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Ö., yanındaki tabancayı çekip Yaşlı'ya iki el ateş ederek başından ve boynundan vurdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşlı, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Tutuklama, Güvenlik, Adliye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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