Mersin'de Av Sezonu Törenle Başladı

Güncel

Mersin'de su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Erdemli Balıkçı Barınağında düzenlenen törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'de balıkçılıkta ciddi ekonomik gelir sağlandığını söyledi.

Vali Pehlivan, yaklaşık 5 ay önce sürdürülebilir balıkçılık için avlanma yasağının uygulandığını belirterek, yasağın kalkmasıyla başlayan avlanma sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de su ürünleri avcılığının hızla geliştiğini kaydeden Pehlivan, Türkiye'nin 1 milyon tonunun üzerinde balık üretimi ile dünyada 5'inci sırada yer aldığını bildirdi.

Pehlivan, Mersin'in yaklaşık 40 bin ton balık üretimi ile ülke sıralamasında 5'inci sırada yer aldığını aktararak, "Bugün Mersin il genelindeki 7 balıkçı barınağımızda toplam 441 trol ve gırgır teknemiz av sezonu için denizlere açılacak ve avcılık sezonu başlatılmış olacak." dedi.

Balıkçılara kurallara ve yönetmeliklere uymaları çağrısında bulunan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Eylül ayına kadar ekiplerimiz 3 bin denetim gerçekleştirdi. Hiç istenmese de 12 balıkçıya ceza uygulaması yapmak zorunda kalındı. Rakamı kıyasladığımızda ceza oranı oldukça düşük. Gönlümüz kesilen cezaların sıfır olmasından yana. Bu vesileyle kurallara uyan bütün balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir balıkçılık için bu hassasiyetin artarak devam etmesini diliyorum."???????

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Volkan Taş da törende konuşma yaptı.

Törene Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, balıkçılar ve yakınları katıldı. Törene katılanlara Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Kara ekmek arası balık ikramında bulundu.