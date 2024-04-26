Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinin yaptığı operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

26.04.2024 11:49
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, haklarında geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu bilgisi ve tespiti bulunan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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