DEAŞ\'lı teröristin Akkuyu Santrali\'nde çalıştığı ortaya çıktı

Züliş Züliş:

Ya siz yabancı uyruklulqra nasıl güvenip böyle işlere veriyorsunuz yabancılar güvenilir olsa ülkesini satar gelirmi yetkililer uyutuluyoruz uyanık olun bu göçlerin sebebi zaten abd israil ve terör deilmi bunlar pılanlı şeyler uyanın