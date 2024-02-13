DEAŞ'lı teröristin Akkuyu Santrali'nde çalıştığı ortaya çıktı - Son Dakika
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DEAŞ'lı teröristin Akkuyu Santrali'nde çalıştığı ortaya çıktı

Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlının sahte kimlik kullandığı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13.02.2024 10:49  Güncelleme: 11:37
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Rus uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüpheli U.A'nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE AKKUYU'DA ÇALIŞMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."

DEAŞ\'lı teröristin Akkuyu Santrali\'nde çalıştığı ortaya çıktı
Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

  • Züliş Züliş: Ya siz yabancı uyruklulqra nasıl güvenip böyle işlere veriyorsunuz yabancılar güvenilir olsa ülkesini satar gelirmi yetkililer uyutuluyoruz uyanık olun bu göçlerin sebebi zaten abd israil ve terör deilmi bunlar pılanlı şeyler uyanın 4 0 Yanıtla

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