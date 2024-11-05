Mersin’de Düğün Konvoyuna Ceza

Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak çeşitli ihlaller yapan sürücülere 26 bin 797 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda düğün konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü oluşturan sürücülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında çeşitli ihlalleri nedeniyle 7 sürücüye 26 bin 797 lira ceza verildi.
Ekipler 3 aracı da trafikten men etti.
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