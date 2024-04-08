Mersin'de Güvenlik Gücü Personeli Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Güvenlik Gücü Personeli Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Mersin\'de Güvenlik Gücü Personeli Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Mersin'de kendilerini güvenlik gücü personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin telefonla irtibat kurdukları kişilere dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Şüpheliler, bir mağdurdan 132 bin lira ve bir miktar altın aldıktan sonra suçüstü yakalandı. Ayrıca, mağdurun daha önce de zanlılara 260 bin lira banka havalesi yaptığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi, biri tutuklandı diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.04.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kendilerini güvenlik gücü personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini güvenlik gücü personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıklarını belirledikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, iletişime geçerek buluştukları mağdurdan 132 bin lira ve bir miktar altın alan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Dolandırıcılık mağduru kişinin, zanlılara daha önce de banka havalesiyle 260 bin lira aktardığı saptandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Güvenlik Gücü Personeli Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta yol güzergahları belirlendi
    13:24 Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta yol güzergahları belirlendi

    6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlık bölgesinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Trafik polis ekipleri, mezarlık çevresindeki ara sokakları trafiğe kapatarak trafik yoğunluğunu önlemek için önlemler aldı.

  • Kütahya'da Samanlık Yangını: Balya Makinesi Hasar Gördü
    13:24 Kütahya'da Samanlık Yangını: Balya Makinesi Hasar Gördü

    Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında balya makinesi de ağır hasar gördü. Jandarma soruşturma başlattı.

  • Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü çelenk sundu
    13:22 Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü çelenk sundu

    Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını belirtti. Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.

  • Uğurcan Çakır'ın performansı savunma tandemiyle etkili oldu
    13:21 Uğurcan Çakır'ın performansı savunma tandemiyle etkili oldu

    Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansında, savunma tandemindeki istikrarsızlık da etkili oldu. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı isim görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile iyi bir uyum yakalamıştı.


12:26 İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
11:13 Bursa’da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi Bursa'da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
12:44 Yılmaz Erdoğan’ın 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile ilişkisi doğrulandı Yılmaz Erdoğan'ın 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile ilişkisi doğrulandı
12:05 Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan’ın yarıçıplak haliyle ilgili tepki gösterdi Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın yarıçıplak haliyle ilgili tepki gösterdi
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
10:00 Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 13:25:50. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Güvenlik Gücü Personeli Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement