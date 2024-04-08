Mersin'de kendilerini güvenlik gücü personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, telefonla irtibat kurdukları kişilere kendilerini güvenlik gücü personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıklarını belirledikleri 2 kişiyi takibe aldı.
Ekipler, iletişime geçerek buluştukları mağdurdan 132 bin lira ve bir miktar altın alan şüphelileri suçüstü yakaladı.
Dolandırıcılık mağduru kişinin, zanlılara daha önce de banka havalesiyle 260 bin lira aktardığı saptandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Güvenlik Gücü Personeli Rolünde Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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