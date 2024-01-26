Mersin\'de Kar Yağışı: Üreticilere Don Uyarısı

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MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, Toros Dağları'nın zirvelerini beyaza bürüdü. Meteorolojiden don uyarısı yapıldı.

Anamur Kaş Yaylası civarında Toros Dağları'nın zirvesine yağan seraların kurulduğu bölgeye kadar etkili olan kar, muz ve çilek üreticilerini don tehlikesi konusunda endişelendirdi. Üreticilere olası don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının devam ettiğini ve bölgede don olaylarının yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. (DHA)