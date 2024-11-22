Mersin\'de Market Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde girdikleri marketteki kişinin boğazına bıçak dayayıp, darbeden 2 kişi, kasadaki 7 bin lirayı çaldı. Jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini atkıyla gizleyip başlarına şapka takan M.K. ile H.R., Rusya uyruklu Anzhelika Shapkina depoda olduğu sırada iş yerine girdi. Şüphelilerden biri Shapkina'nın arkadaşı B.A.'nın (53) boğazına bıçak dayarken diğeri ise kasadaki 7 bin lirayı çaldı. Şüpheliler B.A.'yı darbettikten sonra kaçtı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Shapkina'nın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından M.K. ve H.R.'nin saklandığı adreslere baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan 7 bin lira da bulunarak sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Haber-Kamera Mehmet DOĞANER ERDEMLİ (Mersin),