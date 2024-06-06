Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de polis ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

06.06.2024 12:03
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MERSİN'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de polis ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin araştırmalarında, şüphelilerin sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı, kentte örgüt adına faaliyet yürütme çalışmalarının olduğu ve daha önceden YPG terör örgütü içinde örgütsel eylemlere katıldıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin görev aldığı operasyonda; Mersin merkezde İ.B., F.A., Z.M., S.B., M.M., M.H. ve M.T., Tarsus ilçesinde ise M.S., R.B., İ.K., İ.Y. ve S.Y. olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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