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Mersin'de Şahinler suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de Şahinler suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Mersin'de Şahinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1000 karton makaron ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de bulundu.

Mersin\'de Şahinler suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
16.12.2023 - 11:01,
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MERSİN'de 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof ele geçiririldi, 2 kişi aranıyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron ve özel harekat desteğiyle belirlenen 8 adrese baskın yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof tüfek, 1000 karton makaron ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kalaşnikof, Piyade, Mersin, Son Dakika

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