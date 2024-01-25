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Mersin'de Sazan Sarmalı Yöntemiyle 3 Milyon TL Dolandırıcılık - Son Dakika
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Mersin'de Sazan Sarmalı Yöntemiyle 3 Milyon TL Dolandırıcılık

Mersin'de internet üzerinden ilanlar vererek sazan sarmalı yöntemiyle 3 milyon TL dolandırıcılık yapan N.Ç. ve S.D. yakalanıp, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin banka hesaplarına yüklü miktarda para havale edildiği tespit edildi ve gözaltına alındılar. Toplamda 3 milyon TL dolandırıcılık yapan şüpheliler, tutuklandı.

Mersin\'de Sazan Sarmalı Yöntemiyle 3 Milyon TL Dolandırıcılık
25.01.2024 - 13:20,
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MERSİN'de internet üzerinden verdikleri ilanlarla sazan sarmalı yöntemi ile 3 milyon TL dolandırıcılık yapan N.Ç. ve S.D. yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yaptığı belirlenen N.Ç. ve S.D.'yi takibe aldı. N.Ç. ve S.D.'nin banka hesaplarına yüklü miktarda para havale edildiğini tespit eden ekipler, takibe bir süre daha devam etti. Bu süreçte polis, Malatya'da yaşayan M.D.'nin, bir internet sitesindeki ilan üzerine N.Ç. ve S.D. ile telefonla iletişime geçtiği, şüphelilerin yönlendirmesi ile araç sahibi A.Ş.'nin hesabına 1 milyon TL havale ettiğini tespit etti. N.Ç. ile S.D., eş zamanlı olarak irtibata geçtikleri araç sahibi A.Ş.'nin hesabına gelen parayı kendi hesaplarına transfer ettirdi. Bu bilgiler ışığında polis, N.Ç. ve S.D.'yi gözaltına aldı. Sazan sarmalı yöntemi ile toplamda 3 milyon TL dolandırıcılık yapan şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de Sazan Sarmalı Yöntemiyle 3 Milyon TL Dolandırıcılık - Son Dakika
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