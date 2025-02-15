Mersin'de Sevgililer Günü İçin Üretici Stantları Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Sevgililer Günü İçin Üretici Stantları Kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Trafik Park ve Tarsus Kültür Park'ta üretici stantları açarak kadın girişimcileri destekliyor. Ziyaretçiler, el yapımı hediyelikler ve doğal ürünler arasında renkli bir alışveriş deneyimi yaşıyor.

15.02.2025 09:44  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici stantları, bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla merkezde Trafik Park'ta, Tarsus'ta ise Kültür Park'ta vatandaşların beğenisine sunuldu. Özenle hazırlanmış ürünleri sevdiklerine hediye etmek isteyen vatandaşlar, Trafik Park ve Kültür Park'ın yolunu tuttu.

Yıl boyunca farklı noktalarda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde üretici stantları kurarak kadınların girişimcilik ruhunu güçlendiren ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasına yardımcı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreten kadınlara destek olurken, kadın emeğini ön plana çıkarmaya devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerde üretici stantlarına yer veren ve özel günleri atlamayan Büyükşehir, bu kez de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla merkezde Trafik Park'ta, Tarsus'ta ise Kültür Park'ta birbirinden güzel el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturdu.

El yapımı hediyelikler, süs eşyaları, çantalar, takı tokalar, doğal ürünler, seramik eşyalar ve daha birçok farklı ürünü ziyaretçilerle buluşturan kadın üreticiler, Sevgililer Günü'ne özel eşsiz ve farklı hediyeler arayanlar için renkli bir alışveriş alanı sundu.

Trafik Park'ta hediyelik ve süs eşyası satan üretici kadınlardan Bağdagül Darı, "Çok güzel bir hizmet. Daha önce de Özgecan Aslan Barış Meydanı, Sayapark AVM ve daha birçok farklı yerde stant açtım. Burada vaktimiz geçiyor. Gelen insanlarla birlikte eğlenmiş de oluyoruz. Burada güzel satışlarımız da oluyor. Özellikle hafta sonları çok fazla gelen oluyor. Çocuklarım okuyor. Bu sayede eve katkım oluyor. Bizlere çok güzel bir destek oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Tarsus, trafik, Mersin, Kültür, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Sevgililer Günü İçin Üretici Stantları Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
08:09 Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
12:53 Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
12:51 Kaan Ayhan’dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart
12:37 Çin’in son hamlesi Trump’ı çok kızdıracak Çin'in son hamlesi Trump'ı çok kızdıracak
12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
12:17 Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı Gören hak veriyor Mahalleliye kızdı, duvarları bu yazıyla donattı! Gören hak veriyor
12:06 Megastar Tarkan’dan romantik 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı Megastar Tarkan'dan romantik 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı
12:01 Devlet Bahçeli taburcu oldu Devlet Bahçeli taburcu oldu
11:56 Arkadaşı zannedip bir başka kadını öpünce sinirler gerildi Arkadaşı zannedip bir başka kadını öpünce sinirler gerildi
11:49 Güney Kore merkezli bankalardan dikkat çeken kripto hamlesi Güney Kore merkezli bankalardan dikkat çeken kripto hamlesi
11:49 Türkiye’den binlerce ton yumurta alacaklar Nedeni korkunç Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 10:02:50. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Sevgililer Günü İçin Üretici Stantları Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.