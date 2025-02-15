Mersin'de Sevgililer Günü İçin Üretici Stantları Kuruldu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici stantları, bu kez 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla merkezde Trafik Park'ta, Tarsus'ta ise Kültür Park'ta vatandaşların beğenisine sunuldu. Özenle hazırlanmış ürünleri sevdiklerine hediye etmek isteyen vatandaşlar, Trafik Park ve Kültür Park'ın yolunu tuttu.

Yıl boyunca farklı noktalarda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde üretici stantları kurarak kadınların girişimcilik ruhunu güçlendiren ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasına yardımcı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreten kadınlara destek olurken, kadın emeğini ön plana çıkarmaya devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerde üretici stantlarına yer veren ve özel günleri atlamayan Büyükşehir, bu kez de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla merkezde Trafik Park'ta, Tarsus'ta ise Kültür Park'ta birbirinden güzel el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturdu.

El yapımı hediyelikler, süs eşyaları, çantalar, takı tokalar, doğal ürünler, seramik eşyalar ve daha birçok farklı ürünü ziyaretçilerle buluşturan kadın üreticiler, Sevgililer Günü'ne özel eşsiz ve farklı hediyeler arayanlar için renkli bir alışveriş alanı sundu.

Trafik Park'ta hediyelik ve süs eşyası satan üretici kadınlardan Bağdagül Darı, "Çok güzel bir hizmet. Daha önce de Özgecan Aslan Barış Meydanı, Sayapark AVM ve daha birçok farklı yerde stant açtım. Burada vaktimiz geçiyor. Gelen insanlarla birlikte eğlenmiş de oluyoruz. Burada güzel satışlarımız da oluyor. Özellikle hafta sonları çok fazla gelen oluyor. Çocuklarım okuyor. Bu sayede eve katkım oluyor. Bizlere çok güzel bir destek oluyor" ifadelerini kullandı.