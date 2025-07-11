Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.A. (35) yönetimindeki 33 B 0137 plakalı otomobil, Gökçebelen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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