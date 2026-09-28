Mersin'de yaklaşık 100 bin kaplumbağa yavrusu denizle buluştu, 138 yuva kaydedildi - Son Dakika
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Mersin'de yaklaşık 100 bin kaplumbağa yavrusu denizle buluştu, 138 yuva kaydedildi

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Mersin\'de yaklaşık 100 bin kaplumbağa yavrusu denizle buluştu, 138 yuva kaydedildi
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Mersin'de nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının yavru çıkışı tamamlandı; kentte yaklaşık 100 bin yavru denizle buluştu. MEÜ'nün izleme çalışmalarında Mezitli Davultepe 100. Yıl sahilinde 138 yuva tespit edildi, bölgeden 10 bin yavru denize ulaştı.

MERSİN'de, nesli tehlike altında olan ve uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınan yeşil deniz kaplumbağalarının çıkışı tamamlanırken kentte yaklaşık 100 bin yavru yumurtadan çıkarak Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu.

Mayıs ayında başlayan yuvalama döneminin ardından kuluçka sürecini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları 5 yuvalama alanı başta olmak üzere kumların altındaki yumurtalarından çıkarak doğal içgüdüleriyle denize ulaşmak için zorlu yolculuklarını tamamladı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen izleme çalışmaları kapsamında yuvalar özenle açılırken, çıkan yavrular ve yumurtalar kayıt altına alındı.

'DENİZ EKOSİSTEMLERİNİN BİR PARÇASI'

Yavru çıkışlarını takip eden MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, deniz kaplumbağalarının tüm dünyada doğanın, yaşamın, biyolojik çeşitliliğin ve sağlıklı deniz ekosistemlerinin bir parçası olduğunu kaydetti. Çalışma yaptıkları Mezitli ilçesindeki Davultepe 100'üncü Yıl sahilinde bu yıl 138 deniz kaplumbağası yuvası tespit ettiklerini belirten Ergene, "Toplamda bu bölgeden 10 bin kadar deniz kaplumbağası yavrusunu denizle buluşturduk. Geçtiğimiz yıl yuva sayısı 246'ydı. Bu sene yuva sayısındaki düşüşü değerlendirirken popülasyondaki bir düşüş olarak değil de bu deniz kaplumbağalarının doğası gereği 2-3 sezon yoğun yuvalamanın ardından bir sezon düşük yuva sayısını normal olarak karşılamaktayız. Mersin genelinde ise bu sene toplam yaklaşık olarak 100 bin kadar deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluştuğunu söyleyebiliriz" dedi.

'VATANDAŞLARDA DUYARLILIK ARTTI'

Kentte yapılan eğitim ve farkındalık çalışmalarının sonucu olarak vatandaşlarda çevre bilincinin yükseldiğini belirten Ergene, "Deniz kaplumbağalarına karşı daha duyarlı ve hassas şekilde yaklaşmaya başladılar. Bu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz. Deniz kaplumbağasını sadece bir canlı olarak düşünmemek lazım, yaşamın, doğanın ve sağlıklı ekosistemlerin, sağlıklı denizlerimizin bir simgesi olarak görmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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