 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Yılbaşı Öncesi Gıda Satışı Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Yılbaşı Öncesi Gıda Satışı Denetimi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde fiyat etiketi ve gramaj denetimi gerçekleştirildi. Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, fırın, pastane, kuruyemiş ve zincir marketlerde ürünlerin fiyatlarını inceledi ve hijyen denetimi yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmaları için denetimlerin sıklaştığını belirtti.

Mersin\'de Yılbaşı Öncesi Gıda Satışı Denetimi
29.12.2023 - 17:07,
Abone Ol

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ilçedeki fırın, pastane, kuruyemiş ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Ürünlerin reyon ve kasa fiyatları inceleyen ekipler, hijyen denetimi de gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların yeni yıl öncesi sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmaları için denetimlerin sıklaştığını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Toroslar, Zabıta, Mersin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Yılbaşı Öncesi Gıda Satışı Denetimi - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:05:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Yılbaşı Öncesi Gıda Satışı Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement