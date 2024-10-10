Mersin'deki Cinsel Saldırı İddiası Asılsız Çıktı - Son Dakika
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Mersin'deki Cinsel Saldırı İddiası Asılsız Çıktı

İçişleri Bakanlığı, Mersin'deki cinsel saldırı iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

10.10.2024 13:46
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İçişleri Bakanlığı, Mersin'de kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasının doğru olmadığını belirterek, bu tür provokatif sosyal medya paylaşımları yapan 15 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Daire Başkanlığınca Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapıldığının tespiti üzerine Mersin Valiliği koordinasyonunda emniyet birimlerinin ve öğrenci yurdunda görevli ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencilerle birebir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet ve olayın olmadığı anlaşılmıştır. Bu tür provokatif sosyal medya paylaşımları yapan 15 hesapla ilgili olarak 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatılmış ve EGM Güvenlik Daire Başkanlığınca 15 hesap yöneticisi hakkında işlemlere başlanmıştır." denildi.

Siber devriyelerin, sosyal medyadaki siber zorbalıklarla, sapkın düşünce akımlarıyla, kadına şiddet eğiliminde olanlarla mücadele ettiği gibi, yalan bilgileri yayanlarla, dezenformasyon yapanlarla da mücadele ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı olarak kahraman güvenlik güçlerimizle halkımızı huzursuz edenlerle, sokaklarımıza korku salmaya çalışanlarla, güvenliğini tehdit edenlerle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir."

Kaynak: AA

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