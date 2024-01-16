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Mersin'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden 8 Yolcunun Cenazeleri Memleketlerine Gönderildi - Son Dakika
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Mersin'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden 8 Yolcunun Cenazeleri Memleketlerine Gönderildi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 8 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edilerek memleketlerine gönderildi. Kazada hayatını kaybeden ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir çocuğun kimliği ise araştırılmaktadır. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralanmıştı.

Mersin\'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden 8 Yolcunun Cenazeleri Memleketlerine Gönderildi
16.01.2024 - 20:23,  Güncelleme: 20:24
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden biri çocuk 8 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edilerek memleketlerine gönderildi.

Yenikaş Mahallesi'ndeki kazada ölen otobüs şoförü Hüseyin Tayşun (43), Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunmez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) ile ailelerinin teşhisiyle kimlikleri belirlenen Mülkiye Beytar (22) ve Hümeyra Karadağ'ın (7) cenazelerinin morgdaki işlemleri tamamlandı.

Yakınlarına teslim edilen naaşlar, cenaze nakil araçlarıyla memleketlerine gönderildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden ve 6-7 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek çocuğunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Tayşun'un kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilmişti.

Kazada otobüs şoförünün de aralarında olduğu 9 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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