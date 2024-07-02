Mersin Kentsel Dönüşüm İşçileri Ankara'da Haklarını Arıyor - Son Dakika
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Mersin Kentsel Dönüşüm İşçileri Ankara'da Haklarını Arıyor

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde TOKİ ve Çalışkaner İnşaat'ın yükleniciliğini yaptığı Kentsel Dönüşüm projesinde çalışan İnşaat-İş Sendikası üyesi işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi başlattı. İşçiler, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

02.07.2024 22:41
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(ANKARA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde TOKİ ve Çalışkaner İnşaat'ın yükleniciliğini yaptığı Kentsel Dönüşüm projesinde çalışan İnşaat-İş Sendikası üyesi işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi başlattı.

TOKİ ve Çalışkaner İnşaat'ın yükleniciliğini yaptığı Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Kentsel Dönüşüm projesi şantiyesinde çalışan İnşaat-İş Sendikası üyesi işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi başlattı.

İşçiler adına açıklama yapan İnşaat-İş temsilcisi, şunları söyledi:

"Bugün üyelerimizle beraber Kurtuluş Parkı'ndayız. Yüklenici firma olan TOKİ, üyelerimizin haklarını ödememekte ısrarcı. Biz de bu hakları TOKİ'den almakta ısrarcı olacağız. Haklarımızın tamamını almadan Ankara'yı terk etmeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün TOKİ yetkilileriyle yapılan görüşmede işçi arkadaşlarımızın sadece asgari ücretleri ödendi. Elden hakları ödenmedi. Bir işçiye elden vermek demek, vergi kaçırmak demek. TOKİ, burada suç işliyor, patronlardan yana tavır takınıyor. 30 tane işçi Kurtuluş Parkı'nda mücadelesine başladı. Tüm haklarımızı alana kadar üyeleremizle mücadele edeceğiz."

"Ankara Kurtuluş Parkı'ndayız, hakkımızı alana kadar buradayız"

Haklarını alamadıkları gerekçesiyle Kurtuluş Parkı'nda sabahlayacak olan işçiler, eylemlerine ilişkin şunları söyledi:

"Mersin TOKİ şantiyesinde çalışıyoruz, haklarımız alamıyoruz. Ana firma ve taşeron firmalar bizim alacağımızı ödemedi. Bayramı aşsız geçirdik ve şu an Ankara Kurtuluş Parkı'ndayız, hakkımızı alana kadar buradayız.

Bizim toplanmamızın tek sebebi, alacaklarımızın olması. İki aydır paramızı alamıyoruz. Her yere başvurduk, alamıyoruz paramızı. Bunun çözümünü istiyoruz. Çözüm olmadan da hiçbir yere ayrılmayacağız. "

Kaynak: ANKA

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