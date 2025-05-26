Mescid-i Aksa'ya Baskına Kınama

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açılamada, "İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz." denildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, İsrail Milletvekili Yitzhak Kreuzer işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmesine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz.

Bu tür eylemler, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür. Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir."