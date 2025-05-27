Mescid-i Aksa'ya Baskına Tepkiler - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya Baskına Tepkiler

27.05.2025 12:35
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Filistin, Mısır, Katar ve Kuveyt, Ben-Gvir'in Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Filistin, Mısır, Katar, Kuveyt ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir başta olmak üzere bir grup siyasetçinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ben Gvir'in bazı yetkililer ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın kınandı.

Aksa avlusunda İsrail bayrağının açılması ve yerleşimci grupların sözde "Bayrak Yürüyüşü" sırasında gerçekleştirdiği provokasyonlara da tepki gösterilen açıklamada, bu ihlallerin "derhal" durdurulması için "acil uluslararası müdahale" çağrısı yapıldı.

Uluslararası hukukun gerektirdiği tedbirlerin alınmasını ve Filistin halkının İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korunması talep edildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ben Gvir'in beraberindeki siyasetçiler ve 2 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsrailliyle Aksa'nın avlularına yaptığı baskını kınanarak, uluslararası topluma İsrail'in "ağır" ihlallerine karşı durması çağrısı yapıldı.

Bu baskınların İsrail'in gerilimi tırmandıran uygulamaların devamı olduğunu vurgulanan açıklamada, dünya genelinde yüz milyonlarca Müslümanın inanç ve duygularını hedef alan "provokatif" davranışların sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, bu "sorumsuz" eylemlerin bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

-Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrailli aşırı sağcı Bakan ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın kınandı.

İsraillilerin, Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü baltalamaya yönelik tekrarlanan girişimlerinin dünya çapındaki 2 milyardan fazla Müslümana karşı "provokasyon" olduğu kaydedildi.

Başta Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırım olmak üzere İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında benimsediği "gerilimi artırma politikası" konusunda uyarıda bulunuldu.

Kışkırtıcı eylemlerin bölgede şiddet ve kaosun daha da genişlemesine yol açacağı belirtilen açıklamada, bu eylemlerin iki devletli çözümün uygulanması, kapsamlı, adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması yönündeki çabaları da baltaladığı ifade edildi.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada İsrail'in uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlamak amacıyla "acil ve etkili adımları atılması gerektiği" vurgulandı.

Katar'ın Filistin davası için adaletten yana olan ve dini ibadetlerini engelsiz yerine getirebilme ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma hakkı da dahil olmak üzere Filistin halkının meşru hakları konusundaki sabit duruşuna dikkati çekildi.

-Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinden bazı üyeler ile fanatik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını şiddetle kınanarak, bu durum "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve dünya genelindeki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

Bakanlık, Kudüs'te mevcut tarihi ve hukuki durumun ihlali anlamına gelen bu tırmandırıcı uygulamaların devam etmesine karşı uyarıda bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

İİT'den yapılan açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı, aşırılık yanlısı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir ve fanatih yerleşimci grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını sert bir şekilde kınar." ifadesi kullanıldı.

İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskının "kutsallığın ihlali" olarak değerlendirildi.

Baskının "Müslümanları kışkırtmaya yönelik bir girişim" olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca işgalci güç olarak İsrail'in Kudüs şehri ve kutsal mekanları üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığını doğrulayan Birleşmiş Milletler kararlarının ihlal edildiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa'nın çevresiyle birlikte yalnızca Müslümanlara ait bir ibadethane olduğu yinelenen açıklamada, uluslararası topluma "işgal altındaki Kudüs'te bulunan kutsal mekanlara yönelik ciddi ve tekrarlanan ihlallere son verilmesi ve kentteki tarihi ve hukuki statünün korunması" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, İsrail, Kuveyt, Güncel, Dünya, Katar, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya Baskına Tepkiler - Son Dakika

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