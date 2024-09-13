Mescid-i Aksa'ya Baskınlar Artıyor - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya Baskınlar Artıyor

İsrail, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını artırmak üzere güvenlik atamaları yapıyor.

13.09.2024 22:18
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İsrail'in Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınlarından sorumlu Amir Arzani'yi, "Kudüs Emniyet Müdürlüğü"ne atadı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Tuğgeneral Amir Arzani, Kudüs Emniyet Müdürlüğüne atandı ve tümgeneral rütbesine yükseltilecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde ise " Tapınak Tepesi'ndeki (Mescid-i Aksa) statükoyu değiştirmeye aktif olarak katılan bir polis memuru (Arzani) tümgeneral rütbesine terfi ettirildi ve Kudüs Emniyet Müdürü olarak atandı. Bakan Ben-Gvir'in güvenlik sekreteri de Batı Şeria'nın polis şefi olarak atandı." denildi.

Haberde, söz konusu atamanın çok hassas bir mesele olduğu vurgulanarak, "Arzani'nin atanması, Harem-i Şerif'teki statükoyu değiştirmedeki rolü göz önüne alındığında, son derece hassas bir konu olarak görülüyor. Bu değişiklik girişimleri, ibadet eden Müslümanlarla çatışmalara ve uluslararası kınamalara yol açmıştı." ifadelerine yer verildi.

Aksa'ya bu yıl baskın yapan radikal Yahudilerin sayısında rekor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa baskınlarına katılan Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsraillilerin sayısı 2024'te geçen yılın rakamına ulaşırken, gelecek aylarda Yahudi dini bayramlarının gelmesiyle daha da artması bekleniyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberinde, İsrail'in 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgalinden bugüne Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik İsraillilerin 48 bin 144 kişiyle "rekor seviyeye" ulaştığı belirtilmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içinde ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

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