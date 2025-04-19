Mescid-i Aksa'ya Tehdit Uyarısı

Filistin, aşırı sağcı İsrailli grupların işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı havaya uçurma çağrısında bulunmasına ilişkin uluslararası toplumu uyardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bazı aşırı sağcı gruplara ait platformlarda, Mescid-i Aksa'nın yıkılması ve yerine sözde Yahudi mabedinin inşa edilmesini konu alan bir yapay zeka videosunun yayıldığı belirtildi.

"Gelecek yıl Kudüs'te" başlığıyla yayılan görüntülerin büyük tehlike arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu içerikler, Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsallara yönelik sistematik tahrik ve saldırıların bir parçasıdır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İktidardaki İsrail sağı, özellikle Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçlarına karşı uluslararası toplumun zayıf tepkileri nedeniyle, Yahudileştirme, yayılmacı ve ırkçı planlarını hayata geçirebileceği yönünde bir özgüven kazandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm ilgili uluslararası kuruluşlara, bu tehdit ve kışkırtmalar karşısında uluslararası hukukun gereğini yapma ve İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkını koruma çağrısında bulunuldu.

İsrail hükümeti, Mescid-i Aksa'daki mevcut statükoya sadık kaldığını iddia etse de, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bu iddiayı reddediyor.

1967'deki işgal öncesine dayanan mevcut statükoya göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Mescid-i Aksa'nın tek yetkili kurumu ve ibadet yalnızca Müslümanlara ait.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından 14 Nisan'da yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, kutsal mabedin tarihi, dini ve hukuki statüsüne karşı benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturuyor" ifadelerine yer verilmişti.