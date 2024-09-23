Metin Arolat, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Metin Arolat, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Metin Arolat, İzmir\'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat, İzmir'de dostlarıyla birlikte uğurlandı.

23.09.2024 15:53
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İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat (52), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül'de bir otelde sahne alan şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Kalp masajı yapılan Arolat, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Arolat için dün İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze, daha sonra Arolat'ın memleketi İzmir'e getirildi.

Metin Arolat, bugün Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene, sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 'Kuşum Aydın' olarak tanınan şarkıcı ve sunucu Muharrem Aydın Uğurlular, şarkıcı Işın Karaca gibi sanatçıların yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, yakın dostları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı sırasında Arolat'ın son röportajını verdiği Armağan Çağlayan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

'SÖZ BİTTİ'

Metin Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, kardeşinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kelimeler bitti, söz bitti, her şey bitti. Allah rahmet eylesin. Bütün Türkiye bana başsağlığı diliyor. Herkese teşekkür ediyorum. Dualarını eksik etmesinler. Aileden tek ben kaldım. Dostlar sağ olsun" dedi.

'HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK KAYIP'

Cenaze törenine katılan Işın Karaca ise şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığı her sektörde sadece iyiliği, dostluğu, güler yüzü ile tanınan hepimizin çok yakın arkadaşıydı. Kötü gününde bile hepimizi güldürebilen biriydi. O yüzden son yolculuğunda burada olmalıydık. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Bir şey hazırladığımda ona mutlaka görüşünü sorardım. Yattığı yer incitmesin. Ona bu kadar kıymet verilmesi de çok güzel inşallah hepimiz için arkamızdan bu kadar iyi konuşan insan olsun."

Muharrem Aydın Uğurlular da "Çok üzgünüm. 35 yıllık bir dostluğumuz vardı. Her daim görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.

Okunan duanın ardından Metin Arolat'ın tabutu alkışlar eşliğinde camiden çıkarıldı. Metin Arolat, cenaze namazının ardından memleketi İzmir'de Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

METİN AROLAT

Metin Arolat, 28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkez, baba tarafından İstanbullu olan Metin Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a taşınan Arolat, bir reklam ajansında yönetmen asistanı olarak çalışmaya başladı. Ardından Amerika'ya giden ve yarı zamanlı işlerde çalışan Arolat, University of Illinois'ta Reklamcılık eğitimi aldı. Türkiye'de döndükten sonra yönetmenlik yapan Metin Arolat, 1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yaptı. Metin Arolat hem reklamcılık hem yönetmenlik hem de albüm çalışmalarını sürdürdü. Kendi kliplerini ve o dönemde birçok sanatçının kliplerini yöneten Arolat'ın şimdiye kadar birçok albümü yayınlandı. Öte yandan Metin Arolat birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Metin Arolat, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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